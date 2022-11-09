Amasra’daki ihmal zinciri! Bir günde 355 alarm

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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim günü meydana gelen maden kazasında 42 işçi hayatını kaybetti. 25 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin 235 sayfalık fezleke ortaya çıktı.



Fezlekede ifadesine yer verilen ölen işçi Yasin Çelik’in eşi Habibe Çelik’in, eşinin kendisine “oksijen maskesi takma eğitimini almadıkları halde kâğıt üzerinde almış gibi göstererek imzalattıklarını” söylediği belirtildi. Yaralı kurtulan madenci Burak Sümertaş’ın en son eğitimin işe girdiği 3.5 yıl önce yapıldığı, olay anında oksijen tüpünü deneme yoluyla kullandığını beyan ettiği vurgulandı.

HABERLİ DENETİM

Ölen işçi Öner Yıldız’ın eşi Tuğba Öztürk’ün de iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin başında durmadığını, ocağa girmediklerini, sorunları rapor etmediklerini, mühendislerin de görevlerini ihmal ettiklerini, müesseseye denetleme öncesinde haber geldiğini anlattığı iddia edildi.

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FAN ARIZALIYDI

Havalandırma arızasına ilişkin tutanak tutulduğuna dikkat çekilerek, “Patlamanın gerçekleştiği kısmında bulunan fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tamir edilmeden patlatma yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

O GÜNKÜ ALARMLAR

Fezlekede metan gazının son bir aydaki yükselmesine ilişkin olarak da şu tespite yer verildi:

“Metan gazı değerlerinin 14 Ekim 2022 günü patlama anına kadar toplamda; yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1.5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin 14 Ekim 2022 günü patlama anına kadar toplamda; 25ppm ikaz seviyesini 47 kez geçtiği, 50ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 13 Ekim 2022 saat 23:43 ile 14 Ekim 2022 saat 18:49 zaman aralığında; 53 kez ikaz seviyesinde değerleri gösterdiği, 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, tedbir alınmadığı değerlendirilmiştir.

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HİÇ MADENE İNMEMİŞ

İşletmede ihmaller zincirinden bahsetmek mümkündür. Müessesede 43 yıldır görevli olan müdür yardımcısının iş hayatı boyunca yer altına hiç girmediğini beyan etmiş olması ve benzeri birçok konu, ihmaller zincirini oluşturmuştur.”

TELEFONDA ‘METAN’ GÖRÜŞMELERİ

Fezlekede 17 adet el detektörünün gaz ölçümlerine de yer verildi. Buna göre, 15 Eylül 2022 ile 16 Ekim 2022 tarihleri arasındaki ölçümlerde, metan gazı seviyesinin alarm seviyesinde olduğu belirtildi. Ocak sorumlularının metan gazı yüksekliğine ilişkin aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin çözümüne yer verildi. Telefon görüşme kaydında, “16 Eylül 2022 günü saat 17:50 sıralarında metan gazı değerinin 2.29 değerine ulaştığı fakat herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirildiğine dair telefon görüşme kaydının olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

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RİSKTEN HABERDARDI

Gaz izleme merkezi görevlisi ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Şube Müdür vekili olan Volkan Soylu arasında 4 Ekim tarihli telefon görüşmesi kaydında, üst taban yolunda metan gazı değerinin 2.37 olarak belirtildiği ifade edilerek, “Telefon görüşme kayıtlarında Volkan Soylu’nun gaz izleme merkezini aradığı, patlamanın meydana geldiği yer olarak değerlendirilen riskli bölgenin metan gazı seviyesi ile ilgili son durum hakkında bilgi aldığı ve risk konusundan haberdar olduğu anlaşılmıştır” denildi.

OCAĞA GİRİŞ ÇIKIŞ BELLİ DEĞİL

Fezlekede maden ocağındaki personel eksikliğine de dikkat çekildi. Maden ocağına giriş kaydı olduğu halde çıkış kaydı görünmeyen personel bulunduğu, giriş kaydı olmadığı halde çıkış kaydı görünen personel olduğuna dikkat çekilerek, “İş güvenliği kapsamında zafiyet oluşturduğu tespit edilmiştir” denildi. Kimlerin ocağa indiği, kimlerin çıktığı konusunda yeterli denetim yapılmadığı kaydedildi.