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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Amasra'da rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

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Amasra'da rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ile balıkçı tekneleri limana sığındı.

Amasrada rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Amasra'da sabah saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri Büyük Liman'a demir attı. Limana giremeyen 3 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 

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