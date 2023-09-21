Amasra’da kazı çalışmalarında bulundu: Roma dönemine ait...

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Tarihi ve turistik ilçe Amasra'ya bağlı Kum Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide, 2 yıldır arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında Roma dönemine ait mimari yapıların yanı sıra 8 sütun ile 250 sikke, taş seramik, pişmiş toprak, cam metal mozaik, mermer ve 3 insan kemiği bulunarak, toplamda 350 materyal kayıt altına alındı.

BÜYÜK İSKENDER'İN PORTRE BAŞI BULUNDU

Sütunların bulunduğu alanın yakınında 2 gün önce toprak içinde bir portre başı olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar tarafından titiz bir kurtarma kazısı yapıldı. Kazı alanından çıkarılan eserle ilgili tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu tespit edildi. 20 santimetre büyüklüğündeki eserin milattan sonra 2’nci yüzyılda Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Tarihi eser Amasra Müzesine teslim edildi.

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DÜZCE'DE DE BÜYÜK İSKENDER'İN PORTRE BAŞI BULUNMUŞTU

Öte yandan, dün Düzce'de Konuralp Antik Kenti'nde arkeologlar tarafından yapılan kazıda da Makedonya Kralı BÜYÜK İSKENDER’e ait olduğu tespit edilen portre başı bulunmuş, eser müzeye teslim edilmişti.