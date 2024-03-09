×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Amasra'da bulundu: Yaklaşık 2 bin yıllık... Roma dönemine ait

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Amasra#Tarihi Eser
Amasrada bulundu: Yaklaşık 2 bin yıllık... Roma dönemine ait
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 11:29

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında yaklaşık 2 bin yıllık olan Roma dönemine ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.

Haberin Devamı

Bartın'ın Amasra ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler ortaya çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Amasra#Tarihi Eser

BAKMADAN GEÇME!