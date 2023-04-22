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Amasra'da bayram yoğunluğu

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#Bayram#Amasra#Yoğunluk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 15:18

Bartın'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 6 bin 600 olan ilçe nüfusunun günübirlik turistlerle 30 bini geçtiğini söyledi.

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Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezerek, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleri ile dolaşan turistler Amasra Kalesi’ni ve Tavşan Adası’nı denizde izleme fırsatı buldu.

Amasrada bayram yoğunluğu



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede yoğun kalabalık yaşandığını, 6 bin 600 olan ilçe nüfusunun günübirlik turistlerle 30 bini geçtiğini, 1 günde ilçeye araç girişinin ise 10 bini aştığını söyledi. 

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Amasrada bayram yoğunluğu

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#Bayram#Amasra#Yoğunluk

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