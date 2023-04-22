Amasra'da bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezerek, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleri ile dolaşan turistler Amasra Kalesi’ni ve Tavşan Adası’nı denizde izleme fırsatı buldu.

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