'Amasra Maden Araştırma Komisyonu' toplandı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı. Komisyon 3-4 Ocak 2023 tarihinde Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen incelemeleri değerlendirildi.



Komisyon Başkanı Yıldız, kazanın meydana geldiği Bartın’ın Amasra ilçesinde yapılan incelemelere ilişkin bilgileri paylaştı. Yıldız, "Kazanın meydana geldiği TTK Amasra Müessesesine gidildi. Maden içerisinde yangının sürmesi ve barajların kapalı olması nedeniyle kazanın meydana geldiği ocağa inilememişse de yer üstünde, yüzeyde yer alan kuyu ihraç sisteminde, dinamit ambarında, tahliye istasyonunda ve elektrik atölyelerinde incelemelerde bulunuldu. Yetkililerden bilgi alındı ve işçilerle görüşme gerçekleştirildi. Sonra sahadaki incelemelerin akabinde yine TTK Amasra Müessesesinde yaklaşık 3 saatlik bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, komisyonun geçen 8 toplantısında dile getirilen hususlar tekrar masaya yatırıldı" bilgisini verdi.



AİLELERLE GÖRÜŞÜLDÜ



Yıldız, komisyon üyelerinin kazada hayatını kaybeden maden işçilerinin aileleriyle de görüştüklerini aktararak, TTK Karadon Müessesesindeki incelemelere ilişkin şu bilgilere verdi:



"TTK'nın buradaki tahlisiye istasyonunda ve merkezi gaz izleme istasyonunda incelemelerde bulunuldu, yetkililerden de bilgi alındı. Maden içerisinde yapılacak incelemelerden önce yetkililerce oksijen ferdi kurtarıcı maske kullanımı hakkında bilgi verildi ve gerekli tertibatla donatılan heyet eksi 360 koduna indi, tali pervane, sensör, devre kesici, elektrik tesisatı , basınçlı hava, su şebekesi, havalandırma hakkında bilgi alındı. Buradaki incelemelerin ardından da ayağa geçildi. Ayak içerisinde kömür damarlarının jeolojik özellikleri, damar, gaz içerikleri, damar eğilimi, damar stampı, tahkimat yöntemleri, kömür kazı yöntemleri, ayak için nakliyat sistemleri, konumlandırılan sensör ve özellikle toz ve gazla mücadele patlamalarına karşı alınan güvenlik önlemleri ve degaj riskine karşı alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alındı."



Yıldız'ın açıklamalarının ardından, olay yerinde incelemelere katılan komisyon üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko izlenimlerinden bahsederken, "Bartın Amasra'dan bazı işçi kardeşlerimiz gerçekten sanki yaşanacak olan bazı cinayetleri hissediyormuş gibi. Onların ifadeleri beni gerçekten üzdü. Daha sonra sendikacı yönetici arkadaşlarla görüştüğümde, verilen bilgilere göre orada 43 yıldır madenlere hiç yönetici inmemiş. Gerçekten burada liyakatin olmadığını bir kez daha gördük ama şunun cevabını bir türlü alamadım. Dört yıldır havalandırma ihalesi yapıldığı halde dört yılda 3 kez yapılan bu ihale neden iptal oldu, niçin iptal oldu? Benim sorduğumda, yöneticiler 'bunu bürokrasi bilir' dediler. Ama biz, 8 toplantıda buraya yöneticiler de geldi, müsteşarlarda geldi, müfettişlerde geldi bunun cevabını bir türlü alamadık" yorumunu yaptı.



İNCELEMERDE BULUNURKEN ZORLANDIM, İKİ GÜN EVDEN ÇIKAMADIM



Kani Beko, maden ocağında incelemelerde bulunurken zorlandığını belirterek, kendisine yardımcı olan MHP'li komisyon üyeleri Lütfi Kaşıkçı ve Cemal Çetin'e teşekkür etti. Beko, "Biz orada 5 kilometre komandolar gibi madenci arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Tabii, ben zorlandım. Bana yardımcı olan MHP'li vekil arkadaşlarımın biri sağımdaydı, biri solumdaydı, onlara gerçekten çok teşekkür ederim, çok sağ olsunlar. İki gün evden dışarı çıkamadım. Yani vücudum kasıldı. Zonguldak'ta ve diğer madenlerde ama o tünelden hiç geçmemiştim yani o tünel bizi bayağı zorladı, ben çok zorlandım ama arkadaşların da yardımıyla biz o maratonu hep beraber tamamladık" dedi.



LAÇKA BİR İŞLETMEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ



CHP Aydın Milletvekili Aydın Özer de izlenimlerine değinirken, "İşletmenin bütün güvenlik sistemleri terk edilmiş, laçka bir işletmeyle karşı karşıyayız. Yani ölen 42 madencinin içerisinde bir teknik eleman yok, bir güvenlikçi falan yok. Bu rastlantı mıdır, değil midir, o nu bir düşünmek lazım" dedi.



Komisyonun toplantıya verdiği aranın arasından görüşmelerine devam edecek.