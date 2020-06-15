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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Amanos Dağları'nda, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu

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Amanos Dağları'nda, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu
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OSMANİYE'de Amanos Dağları'nda PKK terör örgütünün kullandığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katılımıyla Amanoslar bölgesindeki kırsal alanda sürdürülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınak bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan pil, kablo, akü gibi elektrik malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bölgede operasyonlar sürüyor.

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