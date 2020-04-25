Alzheimer hastaları yürümeyi unutabilir

Demans ve Alzheimer hastalarının bir süre sonra yürümeyi unutabilecekleri uyarısı yapılıyor. Twitter’da ‘yaşlılara park izni’ hashtag’i ile yasağın belli gün ve saatlerde esnetilmesi talep edildi. Psikiyatr Arzu Erkan Yüce, Demans ve Alzheimer hastalarının ağır bir kafa karışıklığı haline girmeye yatkın olduklarını söylüyor:

YÜRÜYÜŞ VE AÇIK HAVA ÇOK ÖNEMLİ

“Güneş, yürüyüş 65 yaşından büyüklerimizin sağlığı için gerekli. Alzheimer, Demans hastaları için daha da kritik. Günlük alışkanlıkların değiştirilmesi hastalıkta gerilemeye yol açabilir. Bu durum yürümeyi unutmaya kadar varabilir. Bu hastalar için geriye giden bir şeyleri yeniden öğretmeye çalışmak mümkün değil. Bu yüzden yürüyüş, açık hava onlar için çok önemli.

Sokağı çıkma kısıtlaması gelen 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olanların da tıpkı özel gereksinimi olan çocuklar gibi, sakin saatlerde güvenlik önlemlerine uyarak yürüyüş için dışarı çıkmalarına izin verilmesi, onların ve bakım verenlerinin yararına olabilir. Örneğin belirli günlerde saat 10-12 arası 65 yaş üzeri insanlar için yürüyüş izni verilebilir.”

Yüce, sadece Alzheimer ve Demans hastalarının değil 65 yaşından büyük tüm bireylerin bu süreçte psikolojilerinin ve genel sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini ifade ediyor: “Yaşlılar temiz hava ve doğaya ihtiyaç duyuyor. Sadece psikolojileri değil, bilişsel yapıları, bedensel yapıları da zarar görüyor.”

SENDİKADAN SAAT 10:00'A KADAR İZİN ÖNERİSİ

Tüm Emekliler Sendikası ise 65 yaş üzeri vatandaşlar için sabah 10.00’a kadar geçerli olmak üzere park ve sahillerde maskeli olarak gezme izni verilmesini istedi. Sendikanın Gebze Şube Başkanı Cemli Yüksek “Yeni ve sürdürülebilir uygulamalar başlatılması gerekir. 65 yaş üstü sabah saatlerinde temiz hava alabilirler” dedi.