Altun’dan yeni kitap! Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)’, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu dönemde Türkiye’nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor. Türkiye’nin son 20 yılda küresel sistemde oynadığı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği kitap, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini de ortaya koyuyor.

ULUSLARARASI SİSTEM KRİZ ÜRETİYOR

Kitapta uluslararası sistemin sürekli olarak kriz ürettiğine dikkat çekilirken, sistemin barış ve istikrarı sağlamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor. Altun, kitabında bölgesel anlaşmazlıklar, göç, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yanı sıra artık siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehditlerin de bulunduğuna dikkati çekiyor.

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