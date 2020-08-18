Altun’dan Kılıçdaroğlu’na Biden yanıtı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu önceki gün, Türkiye’de büyük tepki çeken Biden’in açıklamaları için, “Neden şimdi tepki veriyorlar?” yorumunda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’na Altun’dan yanıt gecikmedi. Altun, Twitter’dan paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “ABD’de bir başkan adayı muhalefetle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı ‘olmaz öyle şey’ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum” dedi.