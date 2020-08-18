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ANKARA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Altun’dan Kılıçdaroğlu’na Biden yanıtı

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Altun’dan Kılıçdaroğlu’na Biden yanıtı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD Başkan adayı Joe Biden ile ilgili “Yedi aydır tepki vermediler” açıklamasına “Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum” tepkisini gösterdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu önceki gün, Türkiye’de büyük tepki çeken Biden’in açıklamaları için, “Neden şimdi tepki veriyorlar?” yorumunda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’na Altun’dan yanıt gecikmedi. Altun, Twitter’dan paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “ABD’de bir başkan adayı muhalefetle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı ‘olmaz öyle şey’ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum” dedi.

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