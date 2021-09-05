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HaberlerGündem HaberleriAltun'dan, Erdoğan'ın kitabıyla ilgili paylaşım: BM’nin meşruiyet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı...
GeriGündem Altun'dan, Erdoğan'ın kitabıyla ilgili paylaşım: BM’nin meşruiyet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı...
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Gündem
Haber Giriş: 05.09.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Altun'dan, Erdoğan'ın kitabıyla ilgili paylaşım: BM’nin meşruiyet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı...

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Altun'dan, Erdoğan'ın kitabıyla ilgili paylaşım: BM’nin meşruiyet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çıkacak olan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, "Bu önemli eserde öncelikle; küresel siyasetin açmazları, BM’nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı konuları ele alınmakta, bu sorunların çözümü için küresel alanda atılması gereken adımlar anlatılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yarın okurlarla buluşuyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı için bir paylaşımda bulundu

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

Cumhurbaşkanımızın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı yarın okurlarıyla buluşuyor. Çok heyecanlıyız Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz Cumhurbaşkanımız Erdogan bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanımız yıllarca bütün uluslararası platformlarda “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek adil bir dünya sistemi çağrısında bulundu.
Bu çağrı bizim için her daim bir gurur vesikası oldu. Türkiye güçlendikçe, bu çağrı bölgemizde somut karşılıklar buldu.

Önce etkin bir bölgesel güç olduk. Şimdi ise küresel bir aktör olma çabası içindeyiz. Ülkemizin küresel bir aktör olma gayreti içinde olduğu bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Türkiye adına uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak BM reformu için somut bir yol haritası önermektedir.

Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi “güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem” esastır.

Bu önemli eserde öncelikle; küresel siyasetin açmazları, BM’nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı konuları ele alınmakta, bu sorunların çözümü için küresel alanda atılması gereken adımlar anlatılmaktadır.

Bu kitap, siyasetçiler, bilim insanları, sosyoloji, iktisat, uluslarası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi ve iletişim alanlarında eğitim alan gençler başta olmak üzere tüm okurlara hitap ediyor. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” bir başucu kitabı olacak. Yarın tüm kitapçılarda

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