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Altun'dan BAE ile işbirliği açıklaması: Yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz

#Fahrettin Altun#Birleşik Arap Emirlikleri#İş Birliği
Altundan BAE ile işbirliği açıklaması: Yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahyan'ı kabul ettiğini kaydeden Altun, "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu. Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir. Ayrıca, bu anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi.

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#Fahrettin Altun#Birleşik Arap Emirlikleri#İş Birliği

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