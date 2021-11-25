Son dakika... Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: İş birliği geliştirilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Ajax sonrası faturayı kesti Acı gerçekler... Alt seviyede, yarısı kadar bile...Ajax sonrası faturayı kesti! Acı gerçekler... "Alt seviyede, yarısı kadar bile..."#Beşiktaş
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Amazona şok Grev kararı alındıAmazon'a şok! Grev kararı alındı#Amazon
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Flaş UFO adımı... Pentagondan itiraf gibi açıklamaFlaş UFO adımı... Pentagon'dan itiraf gibi açıklama#UFO
Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazyElisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!#Elisabeth Mas
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Mustafa ile mahkemeliğiz'Mustafa ile mahkemeliğiz'#Emina Jahovic
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: İş birliği geliştirilecek

#Merkez Bankası#Birleşik Arap Emirlikleri#Yatırım
Son dakika... Merkez Bankasından yeni açıklama: İş birliği geliştirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Gözden Kaçmasın

Mülk sahibi indirime yanaşmıyorMülk sahibi indirime yanaşmıyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandıSon dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Birleşik Arap Emirlikleri#Yatırım

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu