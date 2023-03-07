Altınları bozdurup konteyner aldılar

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Hatay’ın Antakya ilçesinin farklı mahallelerinde yaşayan 9 kardeş, depremden sonra aileleriyle birlikte babaevlerinin bulunduğu Anayazı Mahallesi'nde toplandı. 27 çocuktan oluşan 45 kişilik aile, çadıra sığamayınca ellerinde avuçlarında ne kadar altınları varsa bozdurup Mersin'den tanesi 75 bin lira olan 4 konteyner ev aldı.

BİR TANESİNDE 10 KİŞİ KALIYOR

Birkaç gece sokakta kaldıklarını söyleyen Nihat Sahilli (37), “Bütün aile birleştik üstümüzde ne kadar altınımız varsa bozdurduk, eksik kalan kısmını nakit olarak tamamladık. 4 konteyner ev aldık. Her konteynerde 10-11 kişi kalıyor" dedi. Paranın bir kısmıyla da gıda aldıklarını belirten Sahilli, “Yiyecek, bez, mama, ekmeği zor temin edebiliyoruz, suya da ihtiyacımız var. Eve giremiyoruz, kapısı düşmek üzere, duvarlar, merdivenler de yıkıldı" diye konuştu.

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‘SU SIKINTIMIZ VAR’

Kalabalık bir aile olduklarını aktaran ailenin 5 gelininden Atra Sahilli ise “Kıyafete, temizlik ürünlerine ihtiyacımız var. Bize çok fazla yardım ulaşmadı. Çocuklara ayakkabı, kıyafet lazım. 1 yaşındaki bebeğim için şampuan, ek gıda, bez, ekmek ve en önemlisi içme suyu sıkıntımız var. Su her zaman olmuyor. konteyner ev çadırdan daha iyi. Arkada açık alanı mutfağa dönüştürdük, hepimiz orada yemek yapıyoruz. Mutfağın yanına banyo, tuvalet yaptılar ihtiyaçlarımızı da öyle gideriyoruz" ifadelerini kullandı.