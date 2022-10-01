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Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı

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#Altın Portakal#Sanatçı#Kortej
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 18:51

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortej ile başladı. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2 yılın ardından bu sene tekrar düzenlenen korteje ilgi yoğun oldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 59'uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen kortej, Cam Piramit önünden başladı. Kortej için alana gelen sanatçılara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Araçların bulunduğu alana güçlükle ulaşan sanatçıların boynuna çiçekler asıldı.

Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı

Klasik araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi. Aracı ise Erkan Can kullandı. Yol boyunca bekleyenlere, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

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Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı


Korteje bu akşam düzenlenecek törende ’Onur Ödülü’ alacak Perihan Savaş ve Erkan Canın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tanın aralarında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı.

Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı


Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddelerini takiben Karaalioğlu Parkı içinde eski belediye binası önünde sona erdi. Festivalin açılış töreni, saat 20.30da Nefise Karatay ve Yekta Kopanın sunumuyla Antalya Spor Salonunda gerçekleşecek. Açılış günü, Mustafa Sandalın vereceği konser ile sona erecek. 

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#Altın Portakal#Sanatçı#Kortej

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