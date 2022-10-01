Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 59'uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen kortej, Cam Piramit önünden başladı. Kortej için alana gelen sanatçılara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Araçların bulunduğu alana güçlükle ulaşan sanatçıların boynuna çiçekler asıldı.

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Klasik araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi. Aracı ise Erkan Can kullandı. Yol boyunca bekleyenlere, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

Korteje bu akşam düzenlenecek törende ’Onur Ödülü’ alacak Perihan Savaş ve Erkan Canın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan , Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tanın aralarında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı.