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Altgeçitte mucize kurtuluş: Tırnaklarımla tutundum

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#Şanlıurfa#Mehmet Yusuf Rat#Sel
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 15:44

Şanlıurfa'yı vuran selde mucizevi bir kurtuluş yaşandı. 21 yaşındaki Mehmet Yusuf Rat, tam 7 saat boyunca su dolu altgeçitte kurtarılmayı bekledi. Yusuf Fırat, yaşadıklarını CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.

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Mehmet Yusuf Rat, Şanlıurfa'daki sele Abide Kavşağında altgeçitte arabasında yakalandı. 7 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Rat, kâbus gibi geçen 7 saati CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.

Aracımla çıkıyordum tam, dere taştı. Su akınca arabalar geri geri gelmeye başladı. O an kaza yaptık. Sonra bir dakika içinde su doldu. Dünkü görüntülerdeki gibi. 1-2 saat kurtarılmayı bekledim. Parmakla tam tepeden suyu ölçüyordum. 2 saatten sonra ben de ümidimi bıraktım. Sesim daha yeni açıldı. Polisler bizi kurtardı ama bu bir mucizeydi. 7 saat boyunca köprünün tam tavanındaydık.

Çıkarılırken bir fotoğrafım var. Her şeyim pislik içinde, bir tek burnum temiz. O da anayolun altında bir delik gördüm. Burnumu sadece oraya koyabildim. Aşağısı zifiri karanlık. Dışarıyı görünce dünyaya yeni mi geldim, yeni mi doğdum" diye hissettim.

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Altgeçitte mucize kurtuluş: Tırnaklarımla tutundum

Şimdi de aracının altgeçitten çıkmasını bekleyen Fat, "Çalışıyorlar, biz de mecburen bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#Şanlıurfa#Mehmet Yusuf Rat#Sel

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