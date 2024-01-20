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TÃ¼rkiye'nin ilk astronotu Alper GezeravcÄ± ve Axiom-3 (Ax-3) misyonu Ã§erÃ§evesinde uzaya giden 3 arkadaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Dragon kapsÃ¼lÃ¼ TÃ¼rkiye saati ile 13.47'de UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kenetlendi. Tarihi yolculuk ve kenetlenme anÄ± Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Taksim MeydanÄ±'na kurulan Ã§adÄ±rdan ilgi ile takip edildi. 4 kiÅŸilik mÃ¼rettebat, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda 14 gÃ¼nlÃ¼k bir gÃ¶rev gerÃ§ekleÅŸtirecek. Burada 13 farklÄ± bilimsel deney yapÄ±lacak.

Taksim MeydanÄ±'nda kurulan Ã§adÄ±ra gelenler Ã¶nce tarihi yolculuk ile ilgili videolar izleyerek kenetlenme saatini bekledi. Kenetlenme anÄ± yaklaÅŸÄ±nca da UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'ndan yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±n Ã§adÄ±rÄ±n duvarÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±. O tarihi anlar hep birlikte ilgiyle izlendi.

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"BÄ°LÄ°MSEL ARAÅžTIRMALAR YAPILACAK"

Uzayda yapÄ±lacak 13 Bilimsel araÅŸtÄ±rmadan birini yÃ¼rÃ¼ten Dr. Cihan TaÅŸtan, "Ben burada Alper GezeravcÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi 13 bilimsel misyondan birinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼sÃ¼yÃ¼m.

Biz ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi'nde kanser genetiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Alper GezeravcÄ±'da uzayda bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n genetik profilleri iÃ§in Ã¶rnekler toplayacak bizim iÃ§in. BirkaÃ§ saat kaldÄ±. Birazdan UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kenetlenecek. Biz de anlÄ±k onlarÄ± bekliyoruz. DualarÄ±mÄ±z Alper GezeravcÄ±'yla" dedi.Â

"BURSA'DAN GELDÄ°K"

Uzaya ilgisi olduÄŸunu ve uzaya gitmek istediÄŸini sÃ¶yleyen AsÄ±m Ã‡Ä±nar Sur, "Bursa'dan Ä°stanbul'a geldim. Uzayla ilgim var. BurayÄ± da merak ettim ve geldim. Bence bu iÅŸi baÅŸarmak iÃ§in Ã¼lkemiz Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve bugÃ¼n artÄ±k baÅŸarmÄ±ÅŸlar" diye konuÅŸtu.Â

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"Ä°NSANIN GÃ–ÄžSÃœ KABARIYOR"

Ã–zgÃ¼r Sur ise, "Ãœlkemizle gurur duyuyoruz. Bunlar gÃ¼zel faaliyetler. GenÃ§lere, ileriye misyonu Ä±ÅŸÄ±k tutan hareketler. Bence Ã§ok gÃ¼zel. Ä°nsanÄ±n gÃ¶ÄŸsÃ¼ kabarÄ±yor. Biz de bunu gÃ¶rmek, izlemek istedik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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TÃ¼rkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper GezeravcÄ±â€™yÄ± taÅŸÄ±yan Dragon uzay aracÄ±nÄ±n, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonuâ€™na (ISS) kenetlenmesi Ankara KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±'ndan da heyecanla takip edildi.Â

TÃ¼rkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper GezeravcÄ± ile Ax-3 misyonunda gÃ¶revli diÄŸer 3 mÃ¼rettebatÄ± taÅŸÄ±yan SpaceX firmasÄ±na ait Dragon kapsÃ¼lÃ¼ ISS'e ulaÅŸtÄ±.

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Uzay aracÄ±nÄ±n ISSâ€™ye saat 13.42 itibarÄ±yla kenetlenmesi, Ankaraâ€™daki KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±â€™nda kurulan planetaryumdan da takip edildi. VatandaÅŸlar, buradaki gÃ¶revliler tarafÄ±ndan bilgilendirildi. Kenetlenme anÄ± alkÄ±ÅŸlarla kutlandÄ±. Ã–te yandan TÃ¼rkiye saati ile 15.00 sÄ±ralarÄ±nda astronotlar iÃ§in karÅŸÄ±lama tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek. Alper GezeravcÄ±, kendilerini bekleyen ISSâ€™de gÃ¶revli ekip arkadaÅŸlarÄ±na TÃ¼rkiye'den gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hediyeleri verecek. Ä°stasyonda halihazÄ±rda Rus, ABD, Japon ve DanimarkalÄ± olmak Ã¼zere toplam 7 astronot bulunuyor. GezeravcÄ± ve ekibiyle bu sayÄ± 11'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. GezeravcÄ±, uzay istasyonunda geÃ§ireceÄŸi 14 gÃ¼n boyunca 13 farklÄ± deney gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â

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