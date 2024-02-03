Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi... SpaceX'ten açıklama geldi

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SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Gözden Kaçmasın İlk Türk astronot dönüyor Haberi görüntüle

BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM: BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

İşte Bakan Kacır'ın paylaşımı...

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz.

Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi.

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Bir sonraki ayrılma (tahmini):

5 Şubat 2024 - 17.00

Dünya’ya Dönüş (tahmini):

6 Şubat 2024 - 17.50

‘BU BAŞLANGIÇTI’

Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Ax-3 misyonunu gerçekleştiren Axiom Space şirketinin sosyal medya hesaplarından, Dragon ekibinin UUİ’ye vedası canlı yayınladı. Veda töreninde konuşan Türk astronot Alper Gezeravcı İngilizce olarak “Bu harika takımın parçası olduğum için onur duyuyorum. Her adımımızda bize destek veren UUİ ekibine ve komutanımıza çok teşekkür ederim. Çok büyük bir misafirpervelik ve nezaketle bizi ağırladılar. Ülkeme bu cesur ve kararlı adım için çok müteşekkirim” dedi. Gezeravcı konuşmasının Türkçe devam ettiği bölümünde ise “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

14 GÜNDÜR UZAYDA

14 gündür UUİ’de bulunan Gezeravcı, bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı. Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.