İlk Türk astronot dönüyor

Haberin Devamı

İLK Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona erdi. Gezeravcı ve ekip arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülü, dün Türkiye saati ile 17:50’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldı. Dragon’un dönüş yolculuğu 30 saat sürecek. Kapsülün ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

‘BU BAŞLANGIÇTI’

Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Ax-3 misyonunu gerçekleştiren Axiom Space şirketinin sosyal medya hesaplarından, Dragon ekibinin UUİ’ye vedası canlı yayınladı. Veda töreninde konuşan Türk astronot Alper Gezeravcı İngilizce olarak “Bu harika takımın parçası olduğum için onur duyuyorum. Her adımımızda bize destek veren UUİ ekibine ve komutanımıza çok teşekkür ederim. Çok büyük bir misafirpervelik ve nezaketle bizi ağırladılar. Ülkeme bu cesur ve kararlı adım için çok müteşekkirim” dedi. Gezeravcı konuşmasının Türkçe devam ettiği bölümünde ise “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

14 GÜNDÜR UZAYDA

14 gündür UUİ’de bulunan Gezeravcı, bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı. Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak’ta UUİ’ye kenetlenmişti.