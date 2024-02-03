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İlk Türk astronot dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Uzay#Uluslararası Uzay İstasyonu
İlk Türk astronot dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

14 gün önce uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, eve dönüyor. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülü, dün akşam Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı. Kapsülün 30 saatlik bir yolculuğun ardından bu gece Dünya’ya inmesi bekleniyor.

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İLK Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona erdi. Gezeravcı ve ekip arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülü, dün Türkiye saati ile 17:50’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldı. Dragon’un dönüş yolculuğu 30 saat sürecek. Kapsülün ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

İlk Türk astronot dönüyor

‘BU BAŞLANGIÇTI’

Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Ax-3 misyonunu gerçekleştiren Axiom Space şirketinin sosyal medya hesaplarından, Dragon ekibinin UUİ’ye vedası canlı yayınladı. Veda töreninde konuşan Türk astronot Alper Gezeravcı İngilizce olarak “Bu harika takımın parçası olduğum için onur duyuyorum. Her adımımızda bize destek veren UUİ ekibine ve komutanımıza çok teşekkür ederim. Çok büyük bir misafirpervelik ve nezaketle bizi ağırladılar. Ülkeme bu cesur ve kararlı adım için çok müteşekkirim” dedi. Gezeravcı konuşmasının Türkçe devam ettiği bölümünde ise “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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İlk Türk astronot dönüyor

14 GÜNDÜR UZAYDA

14 gündür UUİ’de bulunan Gezeravcı, bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı. Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.

İlk Türk astronot dönüyor

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak’ta UUİ’ye kenetlenmişti.

 

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Uluslararası Uzay İstasyonu

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