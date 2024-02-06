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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi

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#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay
Alper Gezeravcının dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:31

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü hava durumunun uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüşü, Florida'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ileri bir tarihte olacağı belirtildi.  Yapılan açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay

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