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Alper Gezeravcı, uzayda yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirdi

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Deney
Alper Gezeravcı, uzayda yapacağı 13 deneyden 6ncısını gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 12:01

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bugün 'Oksijen Satürasyonu' deneyini yaptı.

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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği çalışmalarına 6'ncı deneyiyle devam etti.

Alper Gezeravcı, uzayda yapacağı 13 deneyden 6ncısını gerçekleştirdi

Nişantaşı Üniversitesi'nden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu deneyle, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak, düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor. Gezeravcı, bu deneyle birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirmiş oldu. 

Alper Gezeravcı, uzayda yapacağı 13 deneyden 6ncısını gerçekleştirdi

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Deney

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