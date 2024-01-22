Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantı kurdu... 'Uzay misyonumuz bilime katkı sağlayacak'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alper Gezeravcı arasındaki görüşmeden satır başları şu şekilde:

Erdoğan: Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. ISS'de görevinin hangi aşamasındasın?

Gezeravcı: Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 aylık eğitimin ardından ISS'ye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladım. Deney düzeneklerimizi dragon kapsülünden ISS'deki bölgelere taşıdık. Deneylerimize başladım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekimi yokluğu diyebilirim. Havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Yolculuğun ilk kısmının amacı alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Yolculuğun en riskli kısmı buydu. Ardından 200 km'lik yörüngede dünya etrafında tur atarak istasyonun bulunduğu yörüngeye ulaştık ve ISS'ye kenetlendik. Dünya yörüngesindeki turumuz 36 saat sürdü. Her aşamada birbirimize desteğimiz tamdı. Anormalliklere karşı hazırlıklıydık. Planladığımız şekilde ISS'ye ulaştık

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Erdoğan: Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık.

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Uzay misyonumuzun aynı zamanda bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Bilime katkı sağlayacak. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

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Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

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Gezeravcı: Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Sizinle etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor. Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım. Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.

Erdoğan: Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek. Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı

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Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Alper Gezeravcı ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdik.

İnsanlı ilk uzay misyonumuzun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum.

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Alper Gezeravcı, Millî Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiği bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı olmuştur.

8 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uzay yolculuğuna başlayan astronotumuz, istasyonda gerçekleştireceği bilimsel deneylere ilk günden itibaren başlamıştır.

Fizikten kimyaya, biyolojiden malzeme bilimine çok farklı alanlarda gerçekleştirilecek deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan meraklarının daha da artacağına inanıyorum.

Uzay alanında yaptığımız eşsiz yatırımlar inşallah uzun vadede ülkemize çok önemli getiriler sağlayacaktır.

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne iftiharla taşıdığı ay yıldızlı bayrağımızla birlikte sağ salim dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.