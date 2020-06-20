Almanya’ya turizm seferi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel arasında yapılan son telefon görüşmesinde, Almanya’nın turizm açısından riskli gördüğü 130 ülke arasına Türkiye’yi de alması gündeme geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek Türkiye’nin pandemide aldığı önlemleri yerinde muhataplarına anlatması için talimat verdi. İki bakan, Türkiye’de bir turistin hastalanması durumunda tedavinin karşılanacağını vurgulayacak ve Almanya’dan 14 günlük karantina süresinin kaldırılmasını isteyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Alman muhatabıyla görüşmesi planlanıyor.

ALMANYA’DAN İLK ADIM

Almanya’da salgın verileri bakımından tek yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün, Almanya’ya dönüşlerde (ev karantinasına girmemek için) COVID testi kabul edilen ülkeler listesine Türkiye de eklendi. Bu gelişme Almanya’nın turizm kapsamında ilk olumlu adımı olarak değerlendirildi. Federal Dışişleri Başkanlığı’nın seyahat uyarısının sürmesi ve Robert Koch Enstitüsü’nün riskli bölge listesinde Türkiye’nin halen yer almasına rağmen Türkiye’den dönenlerin karantinaya girmek zorunda kalmamak için test sonucu göstermesi mümkün olabiliyor. Testin son 48 saat içinde yapılmış olması gerekiyor.

ÇAVUŞOĞLU: TAMAMEN SİYASİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün CNN Türk’te Hande Fırat’ın Gece Görüşü Programı’nda özetle şunları söyledi: “Bu işin çözülmesi lazım. Alınan kararlar siyasi. Türkiye’deki durum kaç Avrupa ülkesindeki durumdan daha kötü de onlar dahil oluyor Türkiye olmuyor. Örneğin Fransa ölüm vaka sayısına bakın. Siyasi düşünüyorlar. Bizim rakamlarımız, kapasitemiz ortada. Aldığımız tedbirleri mektup halinde bakanımız gönderdi. Otellerin nasıl tedbir aldığı, restoranlarda nasıl servis yapılacak... Almanların iki firması var. Biri Türk ve bu firma Türkiye’de sadece sertifikasyon da yapmıyor, denetimi de onlar yapıyor. Alman vatandaşı için daha güvenli bir şey olabilir mi? Temasımızı sürdüreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız ile ‘gelmek istiyoruz’ dedik, hazırlıklarımız tamam.”