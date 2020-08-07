Almanya’ya Libya mesajı: Tarafsız olun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile birlikte dün Libya’ya sürpriz bir ziyarette bulundu. İki bakan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Feyyaz Serrac, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ve Dışişleri Bakanı Muhammed T. Siyala ile görüştü. Çavuşoğlu temaslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Libya’daki son duruma da değinerek, sahadaki sükunetin devamı için Sirte ve Cufra’nın UMH’ye devredilmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Almanya’nın bir savaş gemisini Doğu Akdeniz’e denetim için gönderme kararını da eleştirerek, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

İKİ SAHİL GÜVENLİK BOTU

“Libya’ya olan desteğimizi vurguladık ve gösterdik. Buradaki gelişmelerin Avrupa’ya özellikle de Akdeniz kuşağına yansıması oluyor. Avrupa ile olan sınırın daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Avrupalılar ‘Kaçak göçmenler bize gelmesin’ diye mevzuya bakıyorlar ama Libya da güneyindeki kaçak göçle mücadele ediyor. Libya içinde 800 binden fazla kaçak göçmen var. Kaçak göçle mücadelede destek veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte iki tane botu Libya’ya veriyoruz. Buradaki botların da tamirini yapacağız.

Sirte ve Cufra konusu her platformda gündeme geliyor. UMH kalıcı bir ateşkes için buraların kendisine verilmesini istiyor. Hafter halen siyasi çözüme inanmadığı için Trablus ve Misrata’ya saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte dediğimiz iki bölge, bu menzilin içine giriyor. Bir taraftan Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, UMH’nin bu endişesini de herkesin anlaması gerekiyor. O nedenle buraların UMH’ye verilmesi gündemde. Şu anda masa, yani diplomasi deneniyor. Türkiye hep diplomaside at başı oldu. Hafter ve destekçileri ise sürekli masadan kaçan taraf oldu. Destekçileri Hafter’i masadan kaçmaması için ikna etmek istemediler. Öyle Kahire girişimi gibi şeylerden bir şey çıkmaz.

Almanya’nın Doğu Akdeniz’e denetim için gemi göndermesi doğru olmamıştır, işleri daha da karmaşık hale getirmiştir. Almanya’nın Fransa’nın baskısıyla bunu yaptığını düşünüyoruz. Berlin Konferansı’nın devamını ve başarısını istiyorsa Almanya tarafsız ve objektif olmalı. İrini Operasyonu taraflı bir operasyon. birçok AB ülkesi rahatsız bundan. Malta bu nedenle İrini’den ayrıldı. Fransa kendisi (Hafter’e) silah veriyor. Kendi verdiği silahı mı denetleyecek?”

ALACAKLAR İÇİN HEYET

Çavuşoğlu Libya’da iş yapan Türk firmalarının kalan alacaklarıyla ilgili şunları söyledi: “Geçmişte firmalarımızın burada yatırımları var, yarım kalan yatırımlar var, alacakları var. Bunlar da zaten bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta Libya Planlama Bakanlığı’ndan bir heyet Türkiye’ye gelecek.”