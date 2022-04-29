Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Almanya'ya Kavala tepkisi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

#Osman Kavala#Almanya#Türkiye
Son dakika... Almanyaya Kavala tepkisi: Büyükelçi Dışişlerine çağırıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçisi Şen'in Türkiye'deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade edildi.

Ayrıca Büyükelçi Schulz’a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağının, Türkiye’nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğunun, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiğinin aktarıldığı da öğrenildi. Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin de hatırlatıldığı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bozdağdan Almanyaya Osman Kavala tepkisi: Türkiye tam bağımsız bir devlettirBakan Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi: 'Türkiye tam bağımsız bir devlettir'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Kavala#Almanya#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray
Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay

BAKMADAN GEÇME!

Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray
Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay