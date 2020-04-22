MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlmanya’dan getirilen 232 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi
GeriGündem Almanya’dan getirilen 232 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Almanya’dan getirilen 232 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’dan getirilen 232 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi
Abone Olgoogle-news

ALMANYA'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Niğde'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Almanya'dan Kayseri Havalimanı'na getirilen 232 vatandaş, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye götürüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık durumlarına göre evlerine gönderilecek.

Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle