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Atilla ATMACA/DHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

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Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. 

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi. 

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