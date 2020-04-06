Almanya Polis Numarası Kaçtır? Alman Polisi Telefon Numarası

Polisler vatandaşların güvende olmasını sağlamak ve onları tehlikelerden korumak için mevcut olan suçlar ile savaşma görevlerine sahiplerdir. Alman yasaları ile polislerin olaylara müdahale etme sınırları belirlenmiştir. Polisler bu sınırlar dahilinde olaylara müdahale edebilirler. Almanya’da polislere rüşvet vermek gibi durumlarda kişiler ağır cezalara çarptırılırlar. Almanya 16 eyalete ayrılmış olduğu için 16 adet emniyet müdürlüğünü bulunuyor.

Almanya Polis Numarası Kaçtır?

Almanya’da polisler genel olarak yeşil – bej ya da mavi renkli üniforma giyerler. Almanya’da polislerin bisiklet, at ya da motosiklet kullanmasına göre üniformaları değişebilmektedir. Almanya’da bulunan vatandaşlar herhangi kundaklama, hırsızlık, soygun veya saldırı gibi durumlarda polisi aramalıdır.

Aynı şekilde cinayet, cinsel istismar, aile içi şiddet, fiziksel yaralanma gibi çeşitli suçlar içinde mutlaka polis aranarak bilgi verilmelidir. Polisi bu nedenler veya farklı nedenler ile aramak için “110” numarası kullanılır. 110 Acil olarak kullanılabilen ve ücretsiz olarak aranabilen bir numaradır. Acil olan herhangi bir durumda 110 numaralı acil hat arandığı takdirde olabilecek en kısa sürede bulunulan yere varmaktadırlar.

Alman Polisi Telefon Numarası

Acil olarak aranabilecek polis telefon numarası 110’dur. Bir kişi başka birinin işlemiş olduğu bir suça tanıklık etmesiyle ya da herhangi birinin tehlikede olduğu fark edildiyse mutla 110 numarası aranarak polise haber verilmelidir. 110 numarası arandığında öncelikle arayan kişi kendisinin adını ve bulunduğu yerin adresini anlaşılır şekilde belirtebilmelidir. Daha sonrasında ne olduğu, nerede ve ne zaman olduğu gibi soruların cevapları doğru, net ve anlaşılır şekilde polise bildirilmelidir.

Polis tarafından herhangi bir soru yöneltilirse soruya olabildiğince soğukkanlı, doğru ve net cevaplar verilmelidir. Bildirilen durumun aciliyetine de bağlı olarak polis çok kısa sürede olay yerine gelip, olaylara müdahale edecektir. Acil olan durumlarda polis aranmak için 110 numarasının kullanacağı unutulmamalıdır.