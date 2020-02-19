Alman Büyükelçi’nin eşi bağlama çaldı türkü söyledi

Piyanist Gülsin Onay’ın Twitter hesabından paylaştığı videoda, Erdmann hocasıyla beraber bağlama çalıp, türkü söyledi. Alman sefirenin bağlama performansı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gülsin Onay sosyal medya hesabından o anları, “Değerli Alman Büyükelçisi Martin Erdmann ve zarif eşi Marion Erdmann babamı ve beni sabah kahvesinde misafir ettiler. Marion Hanımefendi’nin saz hocası Eren Yıldız ile düeti ve babacığımın eşlik ettiği Türk ve Alman şarkıları ile müzik yine aynı dili konuşturdu kalplerimizde” notuyla paylaştı. Eşi bağlama çalıp türkü söylerken Büyükelçi Martin Erdmann da eşini hayranlıkla takip etti. Piyanist Gülsin Onay’ın yine Twitter’dan paylaştığı ikinci videoda ise Marion Erdmann’ın İstiklal Marşı’nı okuması dikkat çekti.



GİTARA NİYET BAĞLAMAYA KISMET



2015 yılında Türkiye’ye gelen Erdmann’ın bağlamayla tanışması da o tarihe rastlıyor. Gitarına tel ararken girdiği bir mağazada, duvarda asılı olan bağlama dikkatini çekiyor. Mağazada tanıştığı ve şu an bağlama hocalığını yapan Eren Yıldız, Erdmann’a yardımcı oluyor, bağlamanın hikayesini anlatıyor. Hikayeden çok etkilenen Erdmann da bağlama dersi almaya başlıyor. Aşık Veysel hayranı da olan Erdmann’ın daha önce elçilikte Aşık Veysel gecesi düzenlediği de öğrenildi.