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Alkollü sürücüye 10 yıl 8 ay hapis... Kazada 2 kişi ölmüştü

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#BURSA#Gemlik#Sedat Karakuş
Alkollü sürücüye 10 yıl 8 ay hapis... Kazada 2 kişi ölmüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

BURSA Gemlik’te 2021 Temmuz’unda, hatalı sollama yapan Fatih Karaca (36) yönetimindeki 16 ED 771 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdeniz Kösemen'in kullandığı 16 ANB 631 ve Sedat Karakuş'un (43) kullandığı 16 TCJ 07 plakalı otomobillere çarptı.

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Kazada Sedat Karakuş ve Adeviye Erener hayatını kaybetmişti.

CEZADA ARTTIRIM YAPILDI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, kaza sırasında 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanığı, 'taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, cezada artırım yapan mahkeme heyeti, Fatih Karaca’ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

 

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#BURSA#Gemlik#Sedat Karakuş

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