Alkollü sürücüye 10 yıl 8 ay hapis... Kazada 2 kişi ölmüştü

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Kazada Sedat Karakuş ve Adeviye Erener hayatını kaybetmişti.

CEZADA ARTTIRIM YAPILDI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, kaza sırasında 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanığı, 'taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, cezada artırım yapan mahkeme heyeti, Fatih Karaca’ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti.