Alkollü sürücü dehşet saçtı! New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı

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ABD’nin New York kentine çalışmaya giden Ağrılı Abdülhekim Eşiyok, 4 Haziran gecesi, kaldırımda motosikletiyle dururken alkollü bir sürücünün kurbanı oldu. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkması sonucu ağır yaralanan Eşiyok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesinin vize alamadığı için cenazeyi almaya gidemediği öğrenildi. Cenaze, yardım kampanyasıyla Türkiye’ye gönderilecek.

Abdülhekim Eşiyok

3 KİŞİ DAHA YARALI

New York polisi, Manhattan’da 21. Sokak ve Üçüncü Cadde köşesinde meydana gelen kazada Uber sürücüsü Mahbun Ali’yi (26) tutukladı. Araç, önce kaldırım kenarında motosikleti üzerinde bulunan Eşiyok’a ardından kaldırımdaki yayalara çarptığı ve üç kişinin daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Arkadaşları, Ağrı nüfusuna kayıtlı Abdülhekim Eşiyok’un cenaze masrafları için, Gofundme sitesinde yardım hesabı açtı. Eşiyok’un birkaç ay önce Ağrı’da yaşayan ailesine destek olabilmek ve yeni bir hayat kurabilmek için ABD’ye gittiği belirtildi.



Mahbun Ali