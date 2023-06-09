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Alkollü sürücü dehşet saçtı! New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı

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#ABD#New York#Manhattan
Alkollü sürücü dehşet saçtı New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

New York’ta, alkollü bir sürücü kaldırımdaki yayaların içine daldı. ABD’ye çalışmaya giden Ağrılı Abdülhekim Eşiyok olayda hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise yaralandı.

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ABD’nin New York kentine çalışmaya giden Ağrılı Abdülhekim Eşiyok, 4 Haziran gecesi, kaldırımda motosikletiyle dururken alkollü bir sürücünün kurbanı oldu. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkması sonucu ağır yaralanan Eşiyok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesinin vize alamadığı için cenazeyi almaya gidemediği öğrenildi. Cenaze, yardım kampanyasıyla Türkiye’ye gönderilecek.

Alkollü sürücü dehşet saçtı New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı

Abdülhekim Eşiyok

3 KİŞİ DAHA YARALI

New York polisi, Manhattan’da 21. Sokak ve Üçüncü Cadde köşesinde meydana gelen kazada Uber sürücüsü Mahbun Ali’yi (26) tutukladı. Araç, önce kaldırım kenarında motosikleti üzerinde bulunan Eşiyok’a ardından kaldırımdaki yayalara çarptığı ve üç kişinin daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Alkollü sürücü dehşet saçtı New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı

Arkadaşları, Ağrı nüfusuna kayıtlı Abdülhekim Eşiyok’un cenaze masrafları için, Gofundme sitesinde yardım hesabı açtı. Eşiyok’un birkaç ay önce Ağrı’da yaşayan ailesine destek olabilmek ve yeni bir hayat kurabilmek için ABD’ye gittiği belirtildi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı New York’taki kazada 1 Türk öldü 3 kişi yaralandı

Mahbun Ali

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#ABD#New York#Manhattan

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