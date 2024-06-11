Aliyev Beştepe’de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü, ardından Beştepe’ye geçti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze katliamları, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarıyla küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı. Azerbaycan Milli Meclisi’nde KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.