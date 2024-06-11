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Aliyev Beştepe’de

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Aliyev #Beştepe
Aliyev Beştepe’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaretle gelen Aliyev’i havalimanında karşıladı. Aliyev’i karşılamaya giden Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü, ardından Beştepe’ye geçti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze katliamları, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarıyla küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı. Azerbaycan Milli Meclisi’nde KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

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#Erdoğan#Aliyev #Beştepe

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