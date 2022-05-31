Alışveriş tutkusu hayatını kâbusa çevirdi! Sözleri şaşırttı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş, alışveriş tutkusunun kurbanı oldu. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş'un sonu hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başladı. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alış veriş merkezine giren Filiz Akkuş, alışveriş yaparken kontrolünü kaybetti. Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9 bin 609 TL'lik alışveriş yapan Filiz Akkuş, birkaç gün sonra aynı iş yerinde 6 bin 17 TL daha harcadı. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödeyemeyen Filiz Akkuş, toplam 13 bin 626 TL'lik harcama için 9 bin 453 TL faiz eklenerek gönderilen 25 bin 79 TL'lik icra dosyasını görünce büyük şok yaşadı.
BORCU İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİYLE DE ALIŞVERİŞ YAPTI
Borçları nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen bir mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş, 19 bin TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenik düşen Filiz Akkuş, bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerlerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş, bir anda kendisini yaklaşık 60 bin TL'lik borç batağının içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi.