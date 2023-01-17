Ali İsmail Korkmaz davasında, yeniden yargılanan sanığa yine aynı ceza

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Eskişehir’de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, dövüldükten 38 gün sonra 10 Temmuz'da hayatını kaybetti. Dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2015'te görülen karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl hapis cezası, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Bu kararlar Yargıtay tarafından onandı. Polis memuru Hüseyin Engin ise beraat etti.

Engin'in cezasını Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bozdu. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Nisan 2017'de yeniden yargılanan Engin, 'kasten basit yaralamadan' 7 ay 15 gün hapis cezası alarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

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Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Hüseyin Engin'e verilen karara itiraz ederek, dosyayı AYM’ye taşıdı. AYM, geçen yıl ağustos ayında Ali İsmail Kormaz’ın ailesinin ‘Eziyet yasağı ihlal edildi’ başvurusunu kabul edip polis Hüseyin Engin’in yeniden yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine dosya yeniden Kayseri'ye gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden yargılaması yapılan polis memuru Hüseyin Engin duruşmaya katılmazken, Ali İsmail Korkmaz'ın şikayetçi annesi Emel, babası Şehap, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile şikayetçi avukatları salonda hazır bulundu. Dava nedeniyle adliye çevresinde ve bina içerisinde çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Şikayetçi olduğunu söyleyen Emel Korkmaz, "Oğlum 19 yaşında savunmasız bir şekilde katledildi. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ben yıllardır adaletin sağlanamamasından dolayı canı yanan bir anneyim. Yıllardır adaleti bekliyorum" dedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Benim kardeşim, babası yaşında 8 kişi tarafından katledildi. Katledilen bir çocuğun katillerine verilen ceza adalete olan duygumuzu yaralamıştır. Bugün o yetki sizin elinizde" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Şehap Korkmaz da "Oğlumla gurur duyuyordum. Olay yerinden kaçmaya çalışırken, 8 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Şikayetçiyim. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması ve eski karar gibi sanık Hüseyin Engin'in maktul Ali İsmail Korkmaz'a yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten yaralama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından Ayhan Erdoğan ise suçun insanlığa karşı işlendiğini, bu yüzden sanığın 'Eziyet' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Hüseyin Engin'i, 'Kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, cezayı bu kez ertelemedi.

KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Mahkeme kararı sonrası Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel, babası Şehap ve ağabeyi Gürkan Korkmaz ile aile avukatları adına Ayhan Erdoğan basın açıklaması yaptı. Ailenin avukatlarından Ayhan Erdoğan, "Bu dava 'biz bitti demeden bitmez' dedik. Çünkü verilen cezalar sanıkların hukuken cezalandırılması gereken oranları içermiyor. Örneğin, Anayasa Mahkemesi Hüseyin Ergin yönünden 'eziyet' suçundan ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılandı. Ancak, mahkeme eziyet suçuna ilişkin Anayasa Mahkemesi tespitine dayanan iddialarımızı uygulamak yerine eski cezayı uyguladı. Ancak farklı şekilde uygulamak zorunda kaldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını uyguladı. Bunun anlamı şu, bu ceza nedeniyle memuriyetinde bir soruşturma geçirecek, emekliliği dahil olmak üzere memuriyeti bundan sonraki süreçte elinden alınabilir. Bugünkü kararı da eziyet suçu yönünden yine takip edeceğiz. Hiçbir fail cezasız kalmayacak. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Baba Şehap Korkmaz ise "Adaletin gerçekten işlemesini istiyorum. İnşallah bu suçlular gerçek cezasını alır. Adaletin işlemesini istiyorum. Suç işleyen, adam öldüren, elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Adalet arayışımız sürüyor" dedi.

Anne Emel Korkmaz da "Benim oğlum toprakta, katilleri dışarıda geziyor. O katiller hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK'

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Ali İsmail, henüz 19 yaşındaydı. O öldürüldüğünde 15 yaşında olan gençler bugün mahkeme salonunda avukatı olarak adaleti haykırdılar. 10 yıldır Ali İsmail, toprağın altında ama Ali İsmail düştüğü yerde çoğalarak mücadeleyi artıyor. Başka bedenlerde binlerce Ali İsmail olarak ismi yaşatılıyor. Nefesimiz yettiği sürece adalet arayışımız sürecek. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" dedi. (DHA)