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Alg çoğalması müsilaj sinyali

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#Mustafa Sarı#Müsilaj#Marmara Denizi
Alg çoğalması müsilaj sinyali
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

2021 yılında Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj tehlikesinin bitmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı “Çünkü müsilaj bir sonuç. Her an müsilaj yeniden ortaya çıkabilir. Nitekim denize baktığınızda şu anda aşırı alg çoğalmalarını görüyorsunuz. Bu bir şeyin geldiğini gösteriyor” diyerek uyarıda bulundu.

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BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj tehlikesinin sona ermediğini müsilajın yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “2021 yılında yaşadığımız gibi, felaket boyutunda bir müsilaj yok. Ama müsilaj bitti mi diye sorarsak, üzgünüm müsilaj bitmedi. Çünkü müsilaj bir sonuç. Nedenleri ortadan kalkmadan sonuçlar değişmez. Nedenleri küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışıydı. Bu devam ediyor. İkinci nedeni kirlilikti. 2021 yılında Marmara Denizi’ni ne kadar kirletiyorsak aynı şekilde kirletmeye devam ediyoruz. Üçüncüsü de Marmara Denizi’nin orijinal yapısıydı. Dolayısıyla bu üç tetikleyici faktör etkili olduğu sürece, bunlardan en az bir tanesini ortadan kaldırmadığımız sürece, iklimi değiştiremeyiz, Marmara Denizi’nin orijinal yapısını değiştiremeyiz ama kirlilik yükünü azaltabiliriz. Ama şu anda, bu üçlü tetikleyici devreye girdiği her an müsilaj yeniden ortaya çıkabilir. Nitekim denize baktığınızda şu anda alg patlamalarını görüyorsunuz. Aşırı alg çoğalmalarını görüyorsunuz. Bu alg çoğalmaları, bir şeyin geldiğini gösteriyor. Yani ekosistemin sinyal verdiğini gösteriyor.”

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Alg çoğalması müsilaj sinyali

EKOSİSTEMİN YANGINI GİBİ

Marmara Denizi’nde 2021 yılında meydana gelen müsilaj sonrası deniz ekosisteminin gördüğü zarara vurgu yapan Sarı, müsilajı orman yangınlarına benzetti: “Müsilaj deniz ekosisteminin yangını gibi. Yani bir orman yangını düşünün. Orman yangınından sonra o alana girdiğinizde ne hissediyorsanız, 2021 yılındaki o felaket boyutunda yaşadığımız müsilajdan sonraki Marmara Denizi ekosistemi o hale geldi. Her şey zarar gördü. Özellikle deniz suyunu filtre ederek yaşayan, beslenen ve kaçma şansı olmayan dibe bağlı yaşayan organizmalar çok zarar gördü. Balıklar tam üreme zamanında müsilaja yakalandı.”  

Alg çoğalması müsilaj sinyali

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#Mustafa Sarı#Müsilaj#Marmara Denizi

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