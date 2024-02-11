Alev Alatlı Bilim Merkezi’ni açan Emine Erdoğan: Kızlarımız büyüyünce astronot mucit olacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği’ ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi’nin açılış programına katıldı. Emine Erdoğan konuşmasında tarihte başarıları ile adlarından söz ettiren bilim kadınlarını hatırlatarak, özetle şunları söyledi:

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Emine Erdoğan, 1980 metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezi içerisindeki TEKNOFEST , Uzay, Havacılık ve Astronomi, Teknoloji, Matematik, Tasarım, Doğa Bilimleri atölyelerini gezerek, bilgi aldı. Öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

SINIR ÇİZİLMEMİŞ UFUKLAR

“Karadeliğin ilk fotoğrafını çeken, pilsiz çalışan kalp pili üreten, kansere alternatif tedavi yöntemleri geliştiren Türk bilim kadınları, tüm dünyaya ilham olmaktadır. Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın, ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuna, ‘Mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi’ cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Milli ve manevi değerlerinden beslenerek, ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekâsı gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var. Türkiye Yüzyılı’nda, Mevlânâ’nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye’ye sabit, diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum.”

BİR NESİL İÇİN SAVAŞTI

Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden merhum yazar Alev Alatlı için şu ifadeleri kullandı: “Kendisi haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip, yine bu topraklara ekmiş çok kıymetli bir dava insanıydı. İdrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya kendisini adamıştı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna savaştı. Ardında ise bilhassa size sevgili gençler, paha biçilemez bir fikir ve düşünce mirası bıraktı.”