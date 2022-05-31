ALES sınavı ne zaman? ALES başvuruları başladı mı? ALES/2 tarihi için ÖSYM'den duyuru

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ALES sınavı ne zaman yapılacak sorusu, Mayıs ayının ortalarına gelinirken pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ALES sonrası gözler bu yılki diğer ALES oturumuna çevrildi. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte, ALES/2 hakkında detaylı bilgiler

ALES/2 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları, 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.

ALES HAKKINDA

ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılır ve bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir. ALES sorularının derslere göre konu dağılımları aşağıdaki gibidir:

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- Matematik: Temel kavramlar, basamak kavramı, bölme ve bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, denklemler, oran-orantı, problemler, kümeler, işlem, saymanın temel ilkesi ve olasılık.

- Geometri: Doğruda ve üçgende Açılar, üçgende uzunluk, alan, açıortay, kenarortay ve benzerlik, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler.

- Sayısal mantık: Grafik yorumlama ve tablo okuma, şekil yetenek ve sayı dizileri, mantıksal muhakeme problemleri.

- Türkçe: Sözcükte anlam, cümlede anlama, anlatım biçimleri, paragraf.