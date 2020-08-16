ALES için HES kodu gerekli mi? ÖSYM Başkanı açıklama yaptı

HES kodu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. ALES için HES kodu alınacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklama yaptı ve detayları duyurdu. Aygün, 'Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce //ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır.' dedi.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden ‘Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce //ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur.’ dedi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)