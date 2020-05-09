Alçak planları tutmadı! Böyle yakalandılar...

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı.

Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.