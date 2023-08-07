Alanya'daki kavgada iki teknenin faaliyetleri 30 gün durduruldu

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Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından kavgaya karışan tur teknecileri açıklama yapıp, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.

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İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEDİ

Almanya'ya dönen C.A.'nın ise olayla ilgili ilk ifadesinde sahilde gezerken, teknecilerin kendilerine tur satmak istediği sırada kavganın yaşandığını anlattığı belirtildi. Kendilerine tur satmak isteyen kadınla konuşurken yanlarına gelen bir kişiyle tartıştıklarını, daha sonra da teknecilerin saldırdığını ve kendisini korumaya çalıştığını aktaran C.A.'nın, kendisine iftira atıldığını söylediği kaydedildi.

BAKANLIKTAN İKİ TEKNEYE CEZA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Alanya Kaymakamlığı'nın girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı, C.A.'ya saldırdığı belirlenen kişilere ait iki tekneye 'hanutçuluk' sebebiyle 30 gün faaliyetten men cezası verdi. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenin 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Olaya karıştığı belirlenen iki tekne, bizim yaptırımımızla 30'ar gün bağlandı. Ayrıca belediye de ruhsat iptali için işlemlere başladı" dedi.

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