MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
GeriGündem Alanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Alanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Dinek Mahallesi’nde yaya olarak ilerleyen durumundan şüphelendikleri N.A. ve İ.C.’yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen 2 şüphelinin hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle