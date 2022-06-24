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Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı

#ANTALYA#Alanya#Orman Yangını
Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece ormanlık alanı yakan şahıs, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin sırt çantasından çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi, rutin gözetleme esnasında Asmaca Kepez Sokak mevkiinde ateşi görüp ilk müdahale ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından üç ayrı yere ateş atıldığını gördü.

Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı

Bir grup ilk müdahale ekibi, Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkiinde yaklaşık 15 metrekarelik alanda çıkan orman yangınlarına hemen müdahale etti. Bir diğer ekip de kule görevlisinin yönlendirmesi ile şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köy muhtarı, mahalle esnafı ve vatandaşlarla irtibata geçerek yolların kesilmesini sağladı.

Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı

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ATEŞİN BAŞINDA TÜFEKLE BEKLERKEN YAKALANDI

Dereköy Mahallesi’nden Halil Y. (28) adlı şüpheli, dördüncü bir ateş yakarak başında tüfekle beklerken Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri Halil Y.'yi suçüstü yakaladı. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerince şahsın üzerindeki tüfeğe el konulurken, sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi ve benzeri malzemeler tespit edildi. Başarılı bir çalışmayla saat 03.00 sularında yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı

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#ANTALYA#Alanya#Orman Yangını

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