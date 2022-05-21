Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alanya'da korkunç olay! Ukraynalı baba, iki çocuğunu öldürdü

#Cinayet#Antalya#Alanya
Alanyada korkunç olay Ukraynalı baba, iki çocuğunu öldürdü

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Alanyada korkunç olay Ukraynalı baba, iki çocuğunu öldürdü

Ukraynalı baba çocuklarını öldürdü
daha fazla video içinUkraynalı baba çocuklarını öldürdü
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Antalya#Alanya

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya