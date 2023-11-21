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Alanya'da iğrenç olay! Yurt eğitmeni, 5 çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

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#ANTALYA#Alanya#Çocuk İstismarı
Alanyada iğrenç olay Yurt eğitmeni, 5 çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 15:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U. (20), 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmenin, 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., dün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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#ANTALYA#Alanya#Çocuk İstismarı

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