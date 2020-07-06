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Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Alanya'da alt geçide çarpan otomobilde 1'i ağır, 4 yaralı

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Alanya'da alt geçide çarpan otomobilde 1'i ağır, 4 yaralı
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçidin girişindeki bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya'ya bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Selvi Y.'nin (33) kullandığı 27 ABE 966 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki altgeçidin girişine çarptı. Kazada alt geçidin üst kısmı tamamen parçalanırken sürücü Selvi Y. ve araçta bulunan Mahmut B. (24), Murat C.S. (17) ile Kevser D.S. (15) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Selvi Y. ambulansla özel bir hastaneye, diğer yaralılar da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Selvi Y.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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