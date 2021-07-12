Alanya'da 6 katlı apart otelde çıkan yangında tatilciler tahliye edildi

Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi’nde 6 katlı bir apart otelin çatı katında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Çamaşırhane bölümünde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler tedbir amaçlı hemen tahliye edildi. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Birimi ekipleri yangına müdahale etti. 6 araç ve 15 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası otelde maddi hasar meydana geldi.

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