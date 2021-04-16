Alanya'da 18 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan B.H.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.H.M., teknik ve fiziki takip sonucu Kızlarpınarı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H.M., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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