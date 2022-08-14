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Akşener’in talihsiz kazası

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#Meral Akşener#Köpek#Isırma
Akşener’in talihsiz kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Yalova programı sırasında bir köpeğin elinden ısırdığı öğrenildi. Önlem amaçlı olarak kuduz aşısı yapılan Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Olay, Genel Başkan Akşener’in geçen hafta yaptığı Yalova gezisi sırasında yaşandı. Sahibi tarafından tasması açılan bir köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada caddeden geçmekte olan İYİ Parti’nin konvoyundan bir araç köpeğe çarptı. Bunu gören Genel Başkan Akşener ise hemen konvoydan inip köpeğin yanına gitti ve heyecanlanarak kucaklayıp veterinere götürmek istedi. Ancak acı içinde olan köpek can havliyle Akşener’i elinden ısırdı. Köpek kurtarılamazken Akşener’e de önlem amaçlı olarak kuduz aşısı vuruldu. Olaydan sonra Meral Akşener, üzüntülü köpek sahibiyle oturup bir süre sohbet etti.

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#Meral Akşener#Köpek#Isırma

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