Akşener’in talihsiz kazası

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Olay, Genel Başkan Akşener’in geçen hafta yaptığı Yalova gezisi sırasında yaşandı. Sahibi tarafından tasması açılan bir köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada caddeden geçmekte olan İYİ Parti’nin konvoyundan bir araç köpeğe çarptı. Bunu gören Genel Başkan Akşener ise hemen konvoydan inip köpeğin yanına gitti ve heyecanlanarak kucaklayıp veterinere götürmek istedi. Ancak acı içinde olan köpek can havliyle Akşener’i elinden ısırdı. Köpek kurtarılamazken Akşener’e de önlem amaçlı olarak kuduz aşısı vuruldu. Olaydan sonra Meral Akşener, üzüntülü köpek sahibiyle oturup bir süre sohbet etti.