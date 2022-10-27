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Akşener’in çıkışı... CHP: Üzerimize alınmadık

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#CHP#Akşener#Halk TV
Akşener’in çıkışı... CHP: Üzerimize alınmadık
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

CHP, ittifak ortağı İYİ Parti’nin Lideri Meral Akşener’in siyasi kulislerde tartışılan, “Masaya davet ettiniz geldik, sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim” sözlerini üzerine alınmadı.

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CHP kurmayları, Hürriyet’e, “Meral Hanım’ı rahatsız edenlerden biz de rahatsızız. Kemal Bey de zaten rahatsızlığını dile getirmişti” diyerek şu değerlendirmeyi yaptılar:

KEMAL BEY DE RAHATSIZ

“Meral Hanım’ın bu sözlerini üzerimize alınmadık, çünkü bu konular daha önce de konuşulmuş konular. Biz Meral Hanım’ın söylediği konularda sağlam duruyoruz. Ama iki tarafın ilişkilerini bozmaya, yıpratmaya çalışan bir grup var. Bunlar parti dışından ama sanki bizim partimiz adına konuşuyorlarmış gibi bir algı var. Onlar parti dışından maval okuyorlar. Yani onlardan biz de rahatsızız. Meral Hanım da bunu biliyor.”

İPİN UCU KAÇTI

Akşener, Halk TV yayınında, “Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Kazanılamadığı takdirde bu zararı herkes görür” diye konuşmuştu. 

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#CHP#Akşener#Halk TV

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