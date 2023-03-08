‘Akşener’in asık yüzü uykusuzluktan’

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İYİ Parti’de masadan çıkan sonucun Genel Merkez’in planladığı gibi olmadığı ifade edilirken, “yetmez ama evet” şeklinde yorumlandığı öğrenildi. Partide, yapılan pozitif değerlendirmelerde de masada sağlanan uzlaşmanın üç kazancı olduğu kaydedildi.

Öte yandan toplantı sonrasındaki Genel Başkan Meral Akşener’in yüz ifadesi de tartışmalara neden oldu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray bu yorumlara, “Dört gündür uyumadan çalıştı. Kazanacak şekilde projenin mimarisini kurarken, büyük stres içindeydik. Ayrıca işin zorluğu şimdi başlıyor” yanıtını verirken, milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılan İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin ise, “Bu ifade bizim gururumuzdur. Altına yazılacak o kadar şey var ki” tepkisini gösterdi. Şefik Çirkin ayrıca parti tabanına, “Öfkemizi cebimize koyalım, sükûneti önümüze” çağrısında bulundu.